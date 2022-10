Paul Vásquez fue el último invitado en Juego Textual. El humorista conversó de su vida y de sus últimas polémicas con el conductor del programa, Sergio Lagos, y con las panelistas: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

De entrada, al “Flaco” se le preguntó acerca de su polémica detención en el Aeropuerto de Santiago, instancia en la que reiteró que “más que un malentendido fue un mal procedimiento”. “Hablan de agresión al personal del vuelo. Y convengamos que si yo hubiese agredido a alguien de la tripulación, el avión no despega y se van todos a declarar a la comisaría”, afirmó.

Más adelante, el comediante habló de su consumo de alcohol ese día. “Le tengo fobia a volar, entonces yo siempre hago lo mismo, desde hace más de 19 años: me bebo mi dosis de dos tragos para subir al avión tranquilito y dormir. Ese día tomé vodka“, manifestó.

Posteriormente, Paúl Vázquez expuso que todo se originó cuando se sentó en el asiento de salida de emergencia. “Esta vez me acomodé temprano y me puse a dormir. Primera vez que me quedo dormido antes de despegar. Entonces la tripulación me despierta y yo no entiendo nada, y la niña me habla y me invita a ponerme de pie“, explicó.

Negó haber amenazado al personal de la aerolínea

Tras ello, la tripulación y miembros del personal lo invitaron a salir del avión. Sin embargo, cuando llegó a la maga, quiso devolverse. Fue en ese momento en el que el personal de tierra se lo impidió y empezó ahí una discusión. Un desencuentro en el que se le acusó al comediante de haber amenazado a los trabajadores de la aerolínea.

“Está bien que yo venga de un barrio humilde, de Villa O’Higgins, pero jamás voy a amenazar a alguien con pistola“, aseguró.

Para enseguida, realizar nuevamente sus críticas al operativo de la aerolínea. “Aquí hubo un mal procedimiento de parte de ellos. Se mostraron los videos donde supuestamente les pego un cabezazo, pero nunca he visto el video cuando me ponen el rodillazo en la espalda, cuando me golpeo en el suelo, cuando me esposan de forma violenta”, alegó.

Finalmente, Paul Vásquez cuestionó el procedimiento de la PDI. “Lo que más me molestó es que el PDI me haya dicho que yo estaba drogado. Me hizo un gesto técnico de que yo estaba jalado. Por eso yo me voy a ir a juicio oral contra ellos, porque nunca van a reconocer su error, que hubo una provocación de parte de ellos y yo reaccioné“, cerró.