¿Nuevo amor? Captan a Mauricio Isla bailando con una mujer desconocida en una disco de Vitacura

Fue el 26 de agosto, cuando en una entrevista, Thati Lira confirmó que se había reconciliado con Mauricio Isla luego del quiebre de relación semanas antes. Y es que, previamente, la modelo brasileña había sido visto en su cumpleaños con el futbolista de Universidad Católica. Festejo en un bar, en el que ambos se besuquearon.

“No sé lo que es, nos llevamos muy bien, estamos bien, yo adoro a Mauri y él a mí, nos llevamos increíble. Lo pasamos muy bien juntos. No hay nombres. Nos respetamos demasiado, nos gustamos demasiado“, dijo Thati Lira tras ser contactada por Publimetro y consultada sobre el tipo de relación que tenía con el “Huaso”.

“Él está en una etapa de vida y yo estoy en otra. No quiero decir con esto ‘ay no, porque estamos en una etapa distinta, no podemos estar juntos’, no es eso. Él está muy enfocado en sus cosas, acaba de llegar a Chile”, complementó después la modelo brasileña en esa oportunidad.

El “Huaso” bailó bien pegado con otra chica

Sin embargo, pareciera que esa reconciliación no duró mucho. Y es que recientemente Mauricio Isla fue visto tras el concierto de J Balvin bailando con una mujer desconocida. En una discoteca, el lateral derecho de la Selección Nacional fue grabado moviéndose al ritmo de la música de manera muy coqueta y cercana a esta misteriosa chica.

Esto ocurrió en el local nocturno La Rubia de Vitacura, en la Región Metropolitana. Según consignó La Hora, el “Huaso” fue acompañado en todo momento por esta chica desconocida en el sector vip de esta discoteca ubicada en la zona oriente de la capital. Una mujer con la que estuvo hasta altas horas de la madrugada.

Una registro que tal vez signifique que Mauricio Isla recuperó definitivamente su soltería, y que hoy nuevamente está en búsqueda de una media naranja.

Video: Diario La Hora