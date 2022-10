“La razón de mis risas”: Coté López confundió a sus seguidores con inesperado mensaje

Coté López es uno de los rostros más populares de Chile en las redes sociales. Solamente en Instagram, suma más de dos millones de seguidores que no pierden rastro de cada paso suyo.

De hecho, Coté López suele revelar parte de su día a día en esa red social, misma plataforma donde se pronunció en horas recientes con un mensaje que no pasó desapercibido.

La psicóloga y también escritora de varios libros acudió a su Feed de Instagram para publicar una nueva fotografía. Sin embargo, el mensaje con el que Coté López acompañó a la postal confundió a sus seguidores.

¿Qué dijo Coté López?

Esta es la publicación que realizó la influencer en su cuenta de la popular red social:

“Me di cuenta que tú eres la razón de mis risas… de mis desvelos, de todas mis respuestas , la verdad… de un sinfín de cosas !!!! ❤️ te amo mucho ❤️ Gracias celular ❤️”, fue el mensaje que escribió Coté López. El final fue un verdadero punto de giro que sacó risas entre sus fanáticos.

La publicación sumaba más de cien comentarios al cierre de esta nota; la mayoría, de internautas que no dudaron en manifestar su confusión. “Wuajajajajajja yo pensé que era para el lusho pero después dije nooo para el seco Jajjajajajja hasta… que termine de leer!! Wuajajajajajja”, escribió una seguidora.

Otro internauta sumó: “Jajajajjaj pensé que era el chalaao jajaja”. Mientras que una seguidora más comentó: “Jajaja pensé que esas hermosas palabras eran para tu hijito. Siempre sorprendes con tus cosas divertidas. Cariños desde valparaiso”.

“Jajjakja yo dije puya que escribe lindo el lucho!!!”, “Que las cagas!!! Yo pensé por el paisaje que era algo para tu papá 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 caí en tu trampa 😂😂😂 o sea me cagaste 😂”, “Yaaaaaa 😂😂😂😂😂😂😂😂 esperaba luchiiin esperaba chalao no se 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂”, “Un celular??? Me rio toa la noche…”, “😂😂😂😂😂❤️ yo pensaba que era para lushini jajja”, fueron otros de los comentarios que recibió la publicación.