Cristián Sánchez defendió a Claudia Conserva de violento comentario sobre su cáncer: “Falta de humanidad”

Claudia Conserva reapareció en redes sociales para conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Mamas, con una preciosa fotografía junto a su mascota.

Y, en ella, la animadora escribió un sentido texto, en medio de su propia lucha contra esta enfermedad. “¡Cuánta ternura! Qué importante son la contención emocional, la empatía, la confianza, la paciencia, la compañía, el cariño… El cáncer es un drama que nos afecta a todos … ¿Verdad, Aslan?”, comentó.

Luego, agregó “un abrazo apretado a los enfermos y sus familias, no es fácil esta enfermedad… Todos sufrimos, el entorno se ve afectado. No es fácil. Lo sé. Lo vivo, lo vivimos. Es durísimo. Un diagnóstico a tiempo puede hacer la diferencia. La prevención es clave”.

Una declaración que se llenó de likes y de comentarios de apoyo para la blonda. Eso sí, como siempre, no faltaron los odiosos, que fueron enfrentados por un rostro: Cristián Sánchez.

Cristián Sánchez y su apoyo a Claudia Conserva

Así, el animador fue uno de los que frenó en seco a quienes criticaron a la conductora de TV+. De hecho, tomó uno de los comentarios y se descargó.

El posteo decía: “Ojalá Claudia Conserva supere el cáncer, pero puta que le ponen color. Hay gente peor y con menos recursos, invisibilizada con esta enfermedad”.

Una declaración que el esposo de Diana Bolocco contestó. “Ningún enfermo de cáncer ‘le pone color’. El cáncer no respeta nada, y tampoco le importa si tienes plata o no. Solo destroza, y no solo al que lo vive, sino que a toda su familia”, dijo en sus historias de Instagram.

Y añadió que “decir que ‘le ponen color’ es no entender nada, y de una falta de humanidad, empatía y sensibilidad que realmente impacta”.

De esta forma, Cristián Sánchez se cuadró con Claudia Conserva y su duro momento peleando contra una enfermedad que afecta a miles de personas en el mundo, independiente de sus recursos o formas de vida.