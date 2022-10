Raquel Argandoña se sinceró sobre programa “Tenemos que hablar de sexo” de Tonka Tomicic: “Verla en esa situación me chocó”

Durante la jornaad de este viernes, se emitió un nuevo capítulo del programa Podemos Hablar con instancia en la que Raquel Argandoña. Pollo Fuentes, Adriana Barrientos y Gigi Martin compartieron en el ser invitados.

Al empezar el espacio de conversación, el conductor Jean Philippe Cretton le preguntó a Argandoña sobre el nuevo programa web de Tonka Tomicic, Tenemos que hablar de sexo.

Y es que la panelista de Zona de Estrellas se refirió sobre el proyecto de la ex conductora de Bienvenidos y lanzó un duro análisis sobre los temas que tratan.

“Yo conozco a Tonka, animadora de matinales, la mejor animadora de matinales, tanto en Televisión Nacional como en Canal 13″, narró Raquel.

En esa misma línea, agregó que “yo no soy cartucha, para nada, pero a mí me cuesta ver a Tonka en este formato. Eso de que ‘tiramos…’, era tan compuesta y era muy cuidadosa con lo que decía”.

“Y también critiqué, y lo mantengo, que parece que en la promo mostraron cuando Tonka se iba a dar un beso en la boca con Betsy Camino. A mi me choca (…) pero ver a Tonka en esa situación me chocó”, reveló Raquel.

Argandoña entonces aseguró que “yo no sé si ella siempre fue así en el sentido liberal y se mostraba de una manera, y se lo dije”.

“Ella me invitó a su programa y le dije: ‘Tonka, yo creo que no voy a ser ningún aporte, muchas gracias por la invitación’. Le deseé suerte, pero creo que no voy a ser ningún aporte en el programa porque a mí no me gusta hablar de sexo en televisión, es distinto cuando estás con un grupo de amigas”, añadió.

en este contextom, si bi bien la opinóloga explicó que la exanimadora del Festival de Viña del Mar, estaba en todo su derecho a “reinventarse”, era impactante verla en ese espacio.

“Me encantaría que volviera a la televisión abierta Tonka, porque ella está contratada en Canal 13. Me gusta la Tonka en el matinal. Bueno, al 13 no le ha ido bien en el matinal sin Tonka, ojalá que pudiera volver”, adjuntó. la Quintrala.

“Hasta el momento Canal 13 no ha podido superar a Tonka con una figura femenina, han pasado varias, las han sacado del programa (…) pero todavía no superan a Tonka”, finalizó Raquel.