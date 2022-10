“¡Nadie hizo nada!”: Melina Noto vivió indignante situación por la que emplazó furiosa a Gabriel Boric

Melina Noto llamó la atención en sus historias de Instagram con un furioso reclamo donde emplazó al Presidente Gabriel Boric.

Es que la joven vivió una trágica situación la noche del viernes, que la dejó muy afectada y con mucha impotencia.

Resulta que la polola de Pangal Andrade se estaba cambiando de departamento, trasladando algunos muebles.

Un instante donde se dio cuenta que, en el inmueble del lado, había un incendio que escondía mucho más que solo fuego.

Melina Noto y su rabia

Así, cuando llegaron los bomberos la argentina se percató de un hecho inesperado: dentro del lugar había una mujer mexicana de unos 40 años que vivía llena de basura.

“Estaba en condiciones deplorables, toda sucia. No quería salir porque le daba vergüenza”, relató la modelo.

Y agregó que, tras calmarla y que llegaran bomberos, carabineros y personal de la municipalidad de La Reina, “ella quería una asistencia sicológica, necesitaba ir a algún lugar”.

No obstante, esto no pasó. Y, tal como contó en su registro, “¡nadie hizo nada!”, haciendo incluso que la persona pasase la noche en el mismo lugar, lleno de desechos y todo húmedo debido a la acción de las mangueras que apagaron el siniestro.

Una situación que hizo que la trasandina emplazara al gobierno y al mandatario, etiquetándolos en su registro y señalando que “nadie la llevó ni siquiera al SAMU a constatar lesiones… la verdad es que yo me puse a llorar porque veía que a una persona con depresión en una situación deplorable, nadie se hacía cargo, todos se pasaban la pelota”.

Incluso, acusó que el funcionario municipal les dijo que ellos se hicieran cargo si querían, “porque como vecinos teníamos que ser buenas personas”.

“Nadie hizo nada por esta mujer… no hay ningún lugar para este servicio. El gobierno no hizo nada porque era adherida a Isapre. Cómo es posible que no haya un centro para llevar a esta persona”, finalizó su video Melina Noto, dando cuenta también que había decidido no cambiarse al edificio y sacaría las pocas cosas que había alcanzado a trasladar en su trágica mudanza.