“Besos cuneteados”: Pamela Díaz desclasifica detalles inéditos de su relación con Jean-Philippe Cretton

Pamela Díaz fue la segunda invitada de Juego Textual, instancia en la que se explayó, sin escatimar en detalles, sobre su relación con Jean-Philippe Cretton.

La animadora se sometió a la sección “Tus palabras te condenan”, en el que las panelistas citaron la categórica frase que soltó la Fiera después de su separación: “Nunca más voy a estar con un hombre”.

Más allá de confirmar o negar, Pamela Díaz reflexionó en torno a aquella frase. Sobre todo, en consideración a sus anteriores parejas.

“Lo dije en un momento en que no quería nada más con nadie. No quería ningún hombre cerca. Termino siempre muy mal con mis relaciones, porque se portan como las pelotas. Entonces, hay momentos en que yo aguanto y después ya me separo y no me interesa”, afirmó.

“Me parece muy sexy”

Durante el programa, Pamela Díaz relató cómo empezó su relación con Jean-Philippe. Incluso afirmó que “al principio me caía pésimo, era hola, chao“. Sin embargo, todo cambió cuando comenzaron a hablar.

Y reveló que “intentó darme un beso, como las primeras veces que salimos… como esos besos cuneteados. Yo le dije que no, que era una niña decente, que era cuando yo quería, no cuando él quería”.

Pamela y Jean-Philippe llevan tres años juntos. “Creo que recién ahora tenemos una relación más madura, mucho más abierta, más de conversar, más de entendernos… de todo, pero nos ha costado”, comentó la Fiera.

Luego comenzaron las preguntas más íntimas y ahí la modelo confesó que el 90% de su vínculo como pareja tiene como base la sexualidad. “Nos damos unos besos heavy… somos mucho de darnos besos, nos gusta. Nosotros tenemos un tema sexual muy rico“, reveló.