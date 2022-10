¿Y el anillo de casado?: el detalle de la nueva selfie de Cristián de la Fuente

Luego de su regreso a Chile por el cumpleaños de su hija Laura, Cristián de la Fuente volvió a México por compromisos laborales, todo esto en medio de la polémica que ha protagonizado en los últimos días.

Hace dos semanas, el actor fue grabado en un restaurante del país azteca mientras besaba a otra mujer que no era Angélica Castro. El video no tardó en circular en redes sociales, así como los rumores de un inmediato divorcio.

Sobre esto, el actor nacional dijo a través de un amigo: “Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo. Nos grabaron y salió ese video ayer. Un error de borracho y de tonto. Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia. Y estoy muy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad”.

Por su parte, Angélica Castro aparenta normalidad en redes, incluso en medio de los rumores de divorcio. Esas mismas especulaciones acaban de ser potenciadas por Cristián de la Fuente al posar sin el anillo de casado en una nueva selfie.

La foto de Cristián de la Fuente que encendió las alarmas

Esta es la selfie de Cristián de la Fuente, publicada en la jornada de este martes, 11 de octubre, sin el anillo de casado:

View this post on Instagram A post shared by Cristian de la Fuente (@iamdelafuente)

“A trabajar”, escribió el actor al pie de la foto que no pasó desapercibida en su perfil de Instagram. Allí, varios internautas le preguntaron: “¿Y el anillo?”, interrogante que Cristián no aclaró, al menos no públicamente.

Para los seguidores de ambos, la separación es más que un hecho, especialmente después que Angélica Castro lo eliminara de sus redes el mismo día que se filtró el video.