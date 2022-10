“Hasta abril no tenía ganas de levantarme”: Ruth Gamarra habla de su difícil año tras la muerte de su expareja

El 19 de diciembre de 2021, en las horas previas a la segunda vuelta presidencial, un hecho no político marcó esa jornada. Jairo Sepúlveda, expareja de Ruth Gamarra, murió tras caer desde el balcón del departamento de la exintegrante de Mekano, en Lo Barnechea.

La empresaria de 45 años tuvo que someterse a terapia psiquiátrica para enfrentar este trauma. “El comienzo de año fue durísimo, cuesta revivir esos momentos”, se sinceró en entrevista con Las Últimas Noticias.

Allí, Ruth Gamarra contó que llegó a tener crisis de pánico y debió refugiarse no solo en especialistas, sino también en su familia. “Hasta abril no tenía ganas de levantarme de la cama. Me costó muchísimo retomar mi trabajo y mi vida, porque realmente no tenía fuerzas”.

Lo que “salvó” a Ruth Gamarra

Para mantener su mente ocupada, tal como ella señala, Ruth Gamarra instaló una galería en el Barrio Italia, llamada La Bota Italia Galería. Trabaja con 22 emprendedores y realiza labores de promoción. De todos modos, el respaldo de su familia ha sido fundamental.

“Lo que me salvó fue el apoyo de mi hija, de mis dos nietos, de toda mi familia, de mis amigos y sobre todo retomar lo que a mí más me gusta, que es mi trabajo”, señaló la también modelo.

Además, relató que “mi familia estaba muy preocupada por mi situación, mis amigos también. Imagínate que a veces apagaba el teléfono los lunes, porque yo descanso ese día, y mis amigos se preocupaban. Me mandaban mensajes diciendo ‘qué te pasó’, ‘tuviste un ataque de pánico’ o simplemente me venían a ver a la casa. Ellos tienen llaves de mi departamento después de lo que me pasó”.

Ruth Gamarra viaja a su natal Paraguay una vez al mes, tanto por trabajo como por razones familiares. Aprovecha estos movimientos para cargar energías. En este tiempo, la ex Mekano reflexiona sobre lo sucedido.

“Hay que dar gracias a Dios cada día por despertarse, por tener familia. Hay que valorar más el amor de la gente que uno quiere. Pese a todo, hoy me siento bien. Hay que seguir”, sentenció.