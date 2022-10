Gonzalo Ramírez ya tuvo su debut en Mega y tiene definidos los horarios en los que estará al aire. El periodista conducirá Meganoticias Conecta a las 06:30 horas y luego Meganoticias Actualiza, el noticiario de las 13:00 horas.

Para sus seguidores no deja de ser un cambio brusco, en consideración a los 22 años que estuvo en las filas de TVN. Hasta su renuncia al canal, Ramírez era el conductor del matinal Buenos Días a Todos. Ahora reconoce que quería volver a un departamento de prensa.

En conversación con Las Últimas Noticias, Gonzalo Ramírez se sinceró sobre su llegada a Mega. La semana pasada estuvo fuera de Santiago junto a su familia, específicamente en el Valle del Elqui. Tras este break, hizo el respectivo tour por la señal privada y conoció a Natasha Kennard, su compañera en las mañanas.

Ya ha trabajado con Andrea Arístegui, con quien conforma la dupla de las 13:00. “Nunca pensé que me iba a pillar con un ambiente tan cariñoso. Me he encontrado con mucha gente que trabajó en TVN, también“, manifestó el lector de noticias.

Su relación con TVN: “Esa deuda se pagó”

Consultado derechamente sobre por qué cambió de canal, el periodista recordó sus labores antiguas de notero en el matinal. “Dos veces sentí que debía dar el paso. Recuerdo cuando llevaba como seis años en Buenos Días a Todos y pensé que no quería pasar los 30 haciendo lo mismo“, comentó.

“Sentí que necesitaba estar en otra empresa“, continuó Ramírez. “Me habían llamado de Mega en el pasado, y nunca me quise mover porque me sentía cómodo en TVN y estaba muy camiseteado, porque fue el canal que me formó. Pero sentí que esa deuda se pagó, por decirlo de alguna forma, y quería volver a sentirme desafiado con nuevos compañeros de trabajo y nueva cultura organizacional”.

De todos modos, el conductor reconoció que se sintió “súper bien” en TVN en el último tiempo, aunque tuvo sus bemoles. “Hubo momentos en el pasado donde no lo pasé bien, pero este año fue súper grato, pero yo quería otra oportunidad y volver a prensa“, afirmó.