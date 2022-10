Perla Ilich es una asidua usuaria de Instagram. De hecho, a través de dicha red social, la gitana se ha convertido en una destacada influencer. Sin embargo, este fin de semana sorprendió a sus seguidores con una publicación de un tono distinto a los anteriores. La exchica reality contó que había sido estafada y decidió alertar a quienes la siguen.

Así, Perla subió un video en el que explicó con todo detalle la confusa situación que tuvo que enfrentar. Esto luego de que en una bencinera pagó para que le echaran gasolina a su auto. A pesar de que gastó miles de pesos, a las pocas cuadras su vehículo dejó de andar, como si no le hubiera echado bencina a su automóvil.

“Para que la gente sepa, que la bencina está por los cielos, uno viene a echar bencina, te pasan la boleta, dicen que te echaron y la bencina no está, no te echaron ni un litro. Para que la gente sepa y no la hagan hueona. La situación está difícil“, reclamó Perla en el registro que subió a Instagram.

Le puso gasolina y no sirvió

“Aquí está mi boleta, saliendo de la bomba, a cuatro cuadras me quedo botada, me tuvieron que ayudar a empujar nuevamente a la bomba, porque no se me echó bencina”, comentó después, con tono de molestia. Y tras ello, prosiguió con su alegato: “el chico que me atendió dice que tengo que mandar un correo o echar nuevamente bencina para ver si la aguja va a subir”.

Posteriormente, la gitana afirmó que el trabajador se rió de su situación, lo que provocó que llorara de rabia. “Aunque uno eche 5 o 10 mil pesos, uno trabaja y paga esa plata, para que más encima te vengan a estafar“, remató enojada Perla Ilich, luego de la desafortunada experiencia.