Dra. Cordero se refirió a polémicos dichos sobre la validez del voto de su asesora del hogar: “Joderte donde ojalá te duela…”

Durante un nuevo episodio del programa Podemos Hablar, María Luisa Cordero se refirió a diversos momentos de su vida.

Y es que la parlamentaria aprovechó la instancia para referirse a un polémico episodio, el cual la tuvo en el ojo del huracán en 2014.

“El voto de una persona como yo, que tiene una profesión universitaria, que ha trabajado en hospitales públicos, me he desempeñado con los pobres, no va a valer lo mismo que el voto de mi Bertita, que es mi asesora el hogar” dijo en una oportunidad.

La respuesta de María Luisa Cordero

En el programa Kurt Carrera, quien también estaba invitado al espacio de conversación le consultó a Cordero sobre sus polémicos. “¿Le pidió perdón a Bertita cuando dijo que su voto valía 10 veces más que el de ella?”, dijo.

El momento, la mujer respondió que “no, porque ella me adoró porque la hice popular (…) la Bertita nunca me tuvo odio”.

Cordero realizó énfasis en que “ese fue un comentario que fue súper malinterpretado, y ustedes están haciendo lo que hacen los periodistas chilenos, joderte donde ojalá te duela”.

“A mí no me molesta porque yo creo que la tragedia de la política es que la gente vota porque me sonrió. La Bertita es una anécdota que le di a un pendejo de Renovación Nacional en una entrevista medio alocada y acelerada”, explicó.