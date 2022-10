Nicole Block tras denunciar a su exmarido: “Me encuentro emocionalmente agotada”

A través de su cuenta personal de Instagram, Nicole Block denunció públicamente el pasado martes a su exmarido, el compositor Juan Cristóbal Meza, por violencia física y psicológica.

“Los golpes: patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara, no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy… Gorda es lo más suave que me dijiste hace dos días”, detalló en el registro, el cual Nicole informa que fue registrado el 6 de octubre de 2019.

Y este miércoles, la actriz volvió a compartir un registro en su cuenta de Instagram, pero esta vez a través de sus stories.

“Me encuentro emocionalmente agotada… quiero agradecer de corazón los miles de mensajes que he recibido: apoyándome y validándome”, dice parte de la publicación que compartió.

“No se imaginan lo importante que es para mí sentir su apoyo y sentir que no estoy sola en esto… Muchas gracias”, dijo la actriz para luego finalizar publicando otra storie pero, esta vez, citando al filósofo clásico griego Sócrates. Ello, en respuesta a una publicación que realizó Juan Cristóbal Meza este miércoles en la que reflexionó sobre la mentira.

“La verdad se identifica con el bien moral, esto significa que quien conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien. Saber y virtud coinciden, por lo tanto, quien conoce lo recto actuará con rectitud y el que hace el mal es por ignorancia”, cerró Block.

