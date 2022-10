Hijo de Delfina Guzmán y músico: Quién es Juan Cristóbal Meza, el hombre acusado por Nicole Block de violencia

Nicole Block lanzó una compleja acusación en sus redes sociales. Una donde denunciaba a su exmarido de violencia física y psicológica.

La actriz reveló así varios años de abuso que habría sufrido de parte de Juan Cristóbal Meza, su pareja y con quien incluso vivió un tiempo en Estados Unidos.

“Los golpes: patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara, no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy… Gorda es lo más suave que me dijiste hace dos días”, detalló.

Una publicación que causó impacto y que, de inmediato, hizo que varios se preguntaran quién era el hombre apuntado por la intérprete.

Juan Cristóbal Meza y su relación con Nicole Block

Así, lo primero que se sabe del ex de Nicole es que es uno de los hijos de la actriz Delfina Guzmán y que es músico, además de que se casó con la actriz en mayo de 2018.

Una relación que tuvo altos y bajos. De hecho, se separaron más de una vez e incluso estuvieron haciendo terapia durante la cuarentena.

Sin embargo, esto no prosperó. Y en 2021 rompieron definitivamente. “Ya estoy en proceso de divorcio, entonces eso no ha sido tan fácil… de verdad que las cosas ya no se podían conciliar. Fue todo muy difícil, así que volví al nido, a la casa de los papás y rearmándome de nuevo”, dijo a Página 7 en ese entonces.

Y agregó que “conversamos, tenemos un perro en común, es como un hijo a estas alturas y él también quiere verlo. Entonces ahí tenemos una tenencia compartida con el perro, pero terminamos bien la relación”.

No obstante, ahora tras las duras acusaciones, Nicole Block dejó claro que relación con Juan Cristóbal Mezano habría sido tan buena como contaba en ese entonces, sino que además habría estado llena de violencia y de abusos que se habría atrevido a revelar solo hasta el día de hoy.