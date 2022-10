Angélica Castro sacó la voz y habló sobre su presente tras infidelidad de Cristián de la Fuente

Angélica Castro no ha parado. Pese a que está en el medio del huracán tras la infidelidad de Cristián de la Fuente, la animadora ha seguido adelante.

Y así, mientras salen y salen reportes del engaño de su marido, que fue captado besándose con una joven mexicana en un restaurante, ella se ha mantenido incólume.

O, al menos, así es como se ha mostrado frente a la opinión pública, ya que la exconductora de Aquí Somos Todos ha continuado asistiendo a mediáticos eventos.

Por ejemplo, la semana pasada, y en pleno destape del affaire, se le vio en una fiesta de la marca Lancome, hasta donde llegó con Laura, su hija, y también estuvo en una convocatoria de la Teletón.

Angélica Castro y su buen año laboral

Por eso, no fue extraño verla en la reapertura de la sucursal de Vitacura del supermercado Tottus, el cual fue remodelado por completo.

Un festejo al que llegó acompañada de dos mujeres que frenaron cualquier pregunta sobre el escándalo de su esposo en tierras aztecas.

“Quería venir a conocer esta reapertura maravillosa… es impresionante la variedad. Me gusta ir al super y no que me lleven las cosas a la casa porque a mí me gusta ver, tocar, leer etiquetas”, contó de entrada.

Luego, habló de sus idas a eventos pese a estar en la controversia. “Tenía varios acuerdos… todo el año estoy siempre igual, lo que pasa es que uno no siempre sale o le llama la atención. Pero tenía varios acuerdos comerciales”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

Incluso, y pese a lo escueta, Angélica Castro manifestó que “estoy con bastante trabajo gracias a Dios. Todo el año ha sido un buen año”, dejando claro que, al menos en lo laboral, no ha tenido problemas como sí los ha sufrido en su matrimonio con Cristián de la Fuente.