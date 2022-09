“Estoy muy bien”: Angélica Castro y Laura de la Fuente juntas en un evento

La polémica que protagoniza Cristián de la Fuente durante esta semana está lejos de terminar, luego que trascendiera que el actor vuelve al país para celebrar el cumpleaños de su hija, Laura de la Fuente.

Recordemos que el actor nacional fue visto y grabado en México, besando a otra mujer en un restaurante. El video circuló en redes tras ser difundido por el programa de televisión de ese país, Primer Impacto, emitido por las pantallas de Univisión.

En respuesta, Cristián de la Fuente dijo: “Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido, nada más. Esa es la verdad”.

Pero su esposa ha guardado silencio sobre el tema. De hecho, en sus redes sociales aparenta total normalidad. Así lo hizo recientemente Angélica Castro, al publicar historias con Laura de la Fuente, su hija, desde un evento nocturno.

La palabra de Angélica Castro

Acompañada de su hija, Laura de la Fuente, Angélica Castro asistió al evento nocturno por el aniversario de un perfume. Sin embargo, no se refirió a temas personales:

“Estoy muy bien (…) vine con mi hija porque el perfume traspasa generaciones”, dijo en una entrevista. Luego, la misma Angélica Castro se mostró con Laura de la Fuente en sus historias de Instagram:

Durante toda esta semana, fanáticos han permanecido atentos a las redes de Angélica, esperando una versión oficial de su postura ante la polémica que enfrenta Cristián de la Fuente por el video con otra mujer.