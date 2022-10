“Lunes, 10 de la mañana”: Álvaro Salas se reúne con joven que convirtió su chiste en viral

Un chiste de hace 22 años se convirtió en el símbolo de los nuevos tiempos. Su autor intelectual y material fue Álvaro Salas, durante una rutina del Festival de Viña del año 2000. “Lunes, 10 de la mañana”, es la frase clave que introduce la breve historia.

“¿Se han dado cuenta que en este país hay mucha gente floja?”, dice el chiste corto, que protagonizan dos hombres. “El otro día me dijo ¿qué día es hoy, compadre? Lunes. ¿Y qué hora es? Las 10 de la mañana. Chuuu, que se me ha hecho larga esta semana“.

La rutina de Álvaro Salas trascendió en el tiempo y hoy son miles de nuevos adultos los que replican todos los lunes, a las 10 de la mañana, el cuento que creó el humorista. Es más: un joven llamado Rodrigo Guerrero creó en las redes sociales la cuenta “lunes, 10 de la mañana”. Ya es sagrado que, en ese día y horario, los cibernautas publiquen el famoso video del “rey del chiste corto”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lunes 10 de la mañana (@lunes10am)

Cumbre generacional

El diario Las Últimas Noticias dio cuenta de la cumbre entre Álvaro Salas y Rodrigo Guerrero para hablar de aquel “lunes, 10 de la mañana”. Según el joven ingeniero, de 31 años, “la idea surgió porque con un grupo de amigos en un carrete, tipo 3 de la mañana y todos curados, se nos ocurrió ver videos de humoristas en Viña en YouTube“.

La iniciativa en el contexto carrete produjo stickers de WhatsApp, para luego dar paso a la cuenta de Instagram, que tiene más de 13 mil seguidores. Por supuesto que llegó a los ojos de Álvaro Salas, o en realidad, al equipo que ayuda a manejar sus redes sociales.

“Para mí esto fue una tremenda sorpresa. Había gente que me decía en la calle Alvarito, nos vemos el lunes a las 10, y yo no entendía“, comentó Salas, quien ayer lunes conoció a Rodrigo y a su novia Camila en un café. “Nos abrazamos como si fuéramos amigos”, dijo el humorista entre risas.

Agregó que “han pasado más de 20 años, ya no hablo ese tema de los flojos“. Y sobre el autor de la viralización, expresó que “quería agradecerle porque la gente me recuerda todos los lunes a las 10 a.m. Vamos a seguirnos viendo con ellos, los invité a un show”.