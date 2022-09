“Tenemos miedo”: el duro relato de Yamila Reyna desde el concierto de Daddy Yankee

El caos que se vivió en el pimero de los tres conciertos de Daddy Yankee en el Estadio Nacional alcanzó a conocidas figuras como la actriz Yamila Reyna.

La actriz acudió a sus historias de Instagram en medio del caos, donde publicó videos en tiempo real sobre lo que ocurría este martes en las inmediaciones del recinto ubicado en Ñuñoa.

De hecho, contó que no pudo llegar a la localidad que compró y hasta reveló que se fue del concierto porque temía por su vida. “Tengo miedo de que me maten”, fue una de las frases más fuertes que lanzó Yamila Reyna desde el concierto de Daddy Yankee.

Los videos de Yamila Reyna

Desde FMDOS, consignaron los videos que publicó Yamila Reyna desde el concierto de Daddy Yankee:

“Estoy en el concierto. Quiero decir que es un desastre. Toda la organización es un desastre. Está la Cancha VIP y están los portones cerrados“, partió la actriz.

“Tenían todos los accesos por una sola entrada. ¡Casi me muero aplastada! A mi amiga le pegaron un codazo, casi la mataron (…) la organización es una verdadera vergüenza“, complementó.

En esa línea, Yamila Reyna sumó que “yo me corrí directamente porque me da pánico. ¡Tengo miedo de que me maten!”.

Cuando colapsó la Cancha VIP del Estadio Nacional, fanáticos de Daddy Yankee quedaron con la entrada en la mano, y ubicados en otro sector, como le pasó a Yamila Reyna.

Por todo el caos, la actriz decidió retirarse, pero contó que en un principio no la dejaron salir. De hecho, confesó que tuvo que rogar a las autoridades para poder retirarse a su casa.

“No nos dejan salir del estadio porque afuera está la embarrada y dicen que van a tirar lacrimógenas. No nos dejan irnos y no queremos ver el show. ¡Nos queremos ir! Porque tenemos miedo“, contó.

Tras su salida, cerró en Instagram: “Logramos salir después de rogar que nos dejen salir del estadio (…) Mi consejo a los que tienen entradas para los próximos días NO VAYAN. Sus vidas valen más que un concierto”.