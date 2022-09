Lo que se sabe del posible divorcio de Angélica Castro y Cristián de la Fuente

Cristián de la Fuente sigue en el medio de la polémica luego que fuese filtrado un video suyo en un restaurante en México, a los besos con una mujer.

Fue el programa Primer Impacto el que difundió las imágenes del actor nacional, quien viajó a ese país por compromisos laborales.

El escándalo arribó a las redes sociales en minutos, mismo lugar donde Cristián de la Fuente y Angélica Castro se dejaron de seguir. De hecho, ella ha guardado silencio sobre la polémica, pese a que él hizo un mea culpa.

“Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto. Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido, nada más. Esa es la verdad”, señaló el actor.

El hecho se volvió mediático en instantes, razón por la que es analizado en diferentes espacios de farándula en nuestro país. El programa Me Late no dejó pasar el tema en las pantallas de TV+.

¿Hay divorcio en puerta entre Angélica Castro y Cristián de la Fuente?

El comunicador Daniel Fuenzalida fue quien partió sobre cómo está la esposa de Cristián de la Fuente. “Fuentes cercanas a Angélica Castro aseguran que está bastante consternada, que lo ha pasado pésimamente mal. No obstante, sigue trabajando en lo suyo, haciendo eventos, más interiormente está completamente devastada”, señaló.

Allí, Sergio Rojas complementó con datos que revelarían la posible intención de divorcio de Angélica Castro. “Yo quiero detenerme en algo, un punto importante, porque hoy en día el círculo cercano de Angélica dice que está pensando en divorciarse. Tirar por la borda un matrimonio que ha navegado con aguas turbulentas durante 20 años y con aspectos beneficiosos”.

También, se preguntó: “Entonces, si Angélica Castro piensa en el divorcio, yo me imagino que uno llega a eso después de haberlo pensado, ¿o ella actúa en caliente?“.

“Hay varias alternativas, si ella piensa en el divorcio y esto se efectuará, toma fuerza la versión de Lucho Borrego, de que efectivamente esto viene de atrás y no nos habíamos enterado, pero que el foro más íntimo sabía”, cerró Fuenzalida.