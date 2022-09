El pasado domingo 25 de septiembre se reveló que Irina Karamanos, coordinadora Sociocultural de La Moneda, dejaría su cargo en el Gobierno durante este año. Y poco después, al día siguiente, fue ella misma quien se refirió a su salida del ejecutivo, además de confirmar que aquello sucederá.

“Yo no he dado ninguna fecha, pero lo más importante es que los procesos de cambio se hacen de manera responsable y por eso en conjunto con todo ellos, con el respaldo de las autoridades y en conjunto con las fundaciones, haremos anuncios en el momento en el que ese proceso haya madurado“, dijo Karamanos desde el Palacio de Gobierno.

Una salida que se espera que ocurra de aquí a fin de año, y ante la que las conductoras de Las Indomables, Catalina Pulido y Patricia Maldonado, se refirieron en su programa en YouTube. De hecho, fue la expanelista de Mucho Gusto quien criticó duramente a Irina Karamanos, al hacer alusión a su viaje a Nueva York junto al Presidente Gabriel Boric.

Las burlas y descalificaciones de Paty Maldonado

“¿Sabías tú que nuestra primera dama, que no es primera ni dama, no sé qué cresta es, se va de aquí a fin de año?“, dijo Catalina Pulido para presentar el caso de Irina Karamanos. Frente al cual, su compañera en el panel, no dudó en arremeter contra la actual Coordinadora Sociocultural de La Moneda.

“¡¿Por qué?! (…) ¿Quién va a extrañar a la primera dama, por favor? ¿Quién la va a extrañar? ¿Alguien la va a echar de menos? ¿La vamos a llorar?“, comentó con ironía y a modo de burla, Paty Maldonado. Sin embargo, no se quedó ahí.

Al final, la conocida adherente del pinochetismo, realizó fuertes descalificaciones contra Irina Karamanos. “La vamos a echar de menos por lo cara de raja. He conocido miles de caras de raja y esta. Esta se compra zapatos con el número de carnet, y no se lo mando a decir con nadie ah. Lo digo yo, sin ningún problema, y sin ningún temor: Fresca y cara de raja“, cerró.