El enigmático mensaje de Ángelica Castro en medio del video de supuesta infidelidad de Cristián de la Fuente

No han dicho nada hasta ahora. Cristián de la Fuente y Ángelica Castro han mantenido el silencio respecto al video de una supuesta infidelidad del actor.

Es que el programa Primer Impacto de Univisión captó al chileno a los besos con una joven en un restaurante mexicano.

“El video fue grabado el pasado 15 de septiembre en el restaurante La Única y durante más de una hora el actor compartió de forma especial con su acompañante en esta esquina entre velas”, dijeron en el registro.

Unas imágenes que, para algunos, podrían ser parte de una ficción que el intérprete estaría grabando en tierras aztecas, pero que aún no sale a aclarar.

El mensaje de Angélica Castro

Mientras las declaraciones no llegan, en redes sociales las especulaciones crecen y crecen sobre el “engaño”.

Así, lo primero de lo que se dieron cuenta varios cibernautas es que la pareja dejó de seguirse en Instagram.

Y, tras el unfollow, también repararon en un llamativo TikTok que la modelo había compartido solo horas antes de que se conocieran las imágenes.

Uno donde la rubia lanza una particular frase: “Venga le digo una cosa mi amor, si usted no me va a dar paz, tampoco me la quite”.

Incluso, tras los comentarios de sus seguidores, que fueron bastantes, Angélica Castro señaló “que importante rodearte de las personas correctas”. ¿Será un mensaje por todo lo que está pasando con Cristián de la Fuente?