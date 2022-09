“Yo no puedo funcionar así”: José Miguel Viñuela revela cómo fue su relación tóxica

Consagrado como uno de los rostros más populares de la televisión chilena, José Miguel Viñuela goza de una alta popularidad en nuestro país.

De hecho, en redes sociales tiene su propio programa online, donde suele revelar anécdotas personales.

Así lo hizo José Miguel Viñuela recientemente en Instagram, en el programa Desde mi Cocina con Nené, donde desclasificó detalles de una relación tóxica que tuvo.

Allí, contó que sufrió mucho en el pasado con esta experiencia amorosa, quien además fue con una mujer del signo zodiacal Géminis.

La relación tóxica de José Miguel Viñuela

El ex Mekano y María Vilches conversaban sobre la compatibilidad de los signos. Allí, José Miguel Viñuela recordó una relación tóxica que tuvo.

En esa línea, partió diciendo: “Quiero contar que tuve una polola Géminis, pero era Heavy, Nené. De repente se levantaba en la mañana y me decía: ‘ven, mi amor. Te amo’. Pasaba una hora y me decía: ‘no, ya no. No quiero nada’“.

También, sumó: “Sufrí con ella, sufrí porque no sabía si me quería o no. Se levantaba con la pata derecha o la izquierda, un día sí y un día no. Yo no puedo funcionar así”.

Nené no tardó en responder, ya que ella también nació bajo el signo de Géminis. Sin embargo, confesó que suelen ser cambiantes, pero que cuando van en serio, van en serio.

Aunque José Miguel Viñuela está alejado de la televisión en este último tiempo, sus anécdotas en redes sociales no pasan desapercibidas entre sus fanáticos. A eso se debe el éxito de su programa online.