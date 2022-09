Presidente Boric y Pedro Pascal reventaron las redes sociales tras foto juntos en Estados Unidos

Este miércoles, se realizó una ceremonia en Estados Unidos en el cual se conmemoró el 50 aniversario del discurso del exPresidente Salvador Allende ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

Dicho evento realizado en el Instituto Cervantes de Nueva York fue encabezado por el Mandatario Gabriel Boric, y contó con la presencia de otras autoridades, como el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y con personalidades como Isabel Allende y el actor chileno Pedro Pascal.

Las redes sociales no quedaron indiferentes a esta junta entre el intérprete y el Presidente de Chile, sobre todo después de que se viralizara una foto entre ambos.

Conocida es la relación que ambos mantienen, sobre todo después de las elecciones presidenciales, donde Pedro Pascal no ocultó su preferencia por el magallánico, como tampoco su opción para el Plebiscito de Salida del pasado 4 de septiembre.

Por ello, las redes sociales explotaron cuando comenzó a circular una foto del actor y del Jefe de Estado tras el acto conmemorativo de Salvador Allende.

Pedro Pascal and Gabriel Boric in New York today pic.twitter.com/eElwmTwaCF

— Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) September 22, 2022