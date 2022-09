Claudio Reyes acusó a un conocido humorista de copiarlo: “Le ha ido bien”

Claudio Reyes goza de una gran popularidad en nuestro país. Por ejemplo, actualmente es visto cada viernes a través de YouTube, en el canal de El Facho Cola.

Y fue precisamente allí donde Claudio se pronunció recientemente para apuntar en contra de otro comediante, al que acusó de copiarlo.

Para iniciar, dio pistas del humorista que estaría robándole las ideas a lo largo de su carrera. “Es un gordito, con una cabeza redondita, que vive para el sur”, describió.

¿Contra quién apuntó Claudio Reyes?

Según contó Claudio Reyes, este humorista copió a uno de sus personajes más queridos: el huaso Clemente.

“Hay uno que ha recorrido todo Chile, en los festivales más importantes con la copia de mi personaje. Lo hizo en Mega, con los mismos productores que hacían el Jappening, entonces le dijeron ‘disfrázate como el Clemente’. El bigotito, las cejas juntas y ha recorrido todo Chile”, advirtió.

Sin revelar su nombre, confesó en YouTube: “Lo estimo mucho porque es un tipo muy sencillo, pero gracias a mi Clemente le ha tan ido bien… tiene radio, tiene sandwichería, se compró otra propiedad, pucha que le ha ido bien”.

A eso le sumó: “No me puedo quejar porque a mí me ha ido mejor, así que calladito. Mi gentileza alcanza para mucho”.

El programa de Claudio Reyes con El Facho Cola generó divertidas reacciones en YouTube con comentarios como: “Disfruto vuestro programa”, “ajajajajaja riendo sola en la cocina. Lo de la mata de penca es muy buena! “, “Felices Fiestas Patrias, queridos Ricky y Claudito, un gran abrazo para cada unos de Ustedes”.