U2, The Clash y más: La bandas y artistas extranjeros que han homenajeado a Víctor Jara

Víctor Jara logró posicionarse como un referente internacional de la canción de protesta. Además de que también destacó como escritor y director de teatro en Chile. Un músico y destacado exponente de la Nueva Canción Chilena, que fue asesinado el 16 de septiembre de 1973, hace 49 años, luego de ser torturado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet.

Sin embargo, su obra y su legado trascendió su vida. Y una prueba de ello, es que en un listado elaborado por la revista Rolling Stone, Víctor Jara apareció nombrado como uno de los 15 rebeldes del rock & roll en la historia mundial. Convirtiéndose así en el único latinoamericano en ser parte de aquella destacada lista.

Canciones de artistas extranjeros que lo recuerdan

Sus colegas en el extranjero no se han quedado atrás al momento de homenajearlo y recordarlo. En 1980, la banda británica The Clash lanzó en su álbum Sandinista!, la canción Washington Bullets, en la que hacen mención del artista chileno. Y en 1988 se sumó la banda irlandesa U2, con el tema One Tree Hill.

Más adelante, desde el género del metal y del rock más pesado, la banda alemana Heaven Shall Burn rememoró a Víctor Jara con la canción The Weapon They Fear. Y la banda israelí Orphaned Land, hizo referencia del artista chileno en The Manifest – Epilogue. Mientras que en rockero James Dean Bradfield, vocalista de Manic Street Preachers, compuso y cantó Recuerda.

Igualmente, Silvio Rodríguez compuso en su memoria El hombre extraño. También, Los Fabulosos Cadillacs homenajearon a Víctor Jara con Matador y Mal bicho. Mientras que desde España, Ismael Serrano recordó al cantante chileno con Vine del norte y la banda Ska-p con Juan sin tierra.

En el caso del género urbano, el rapero español Nach se refirió a Víctor Jara en su tema Disparos de silencio. Mientras que Residente, cuando era parte de Calle 13, compuso El aguante, y tras ello, como solista, La cátedra y This is Not America.

Covers de artistas extranjeros

Sin embargo, en el mundo musical no solamente han compuesto canciones en homenaje a Víctor Jara. También han reinterpretado o re-versionados varios de sus temas. Como es el caso de la banda estadounidense Rage Against the Machine con Canción del minero. O de Bruce Springsteen con Manifiesto.

Igualmente, Mercedes Sosa y Pedro Aznar cantaron Deja la vida volar. Y nuevamente, Ismael Serrano rememoró a Víctor Jara, en esta ocasión interpretando El aparecido. A su vez, la banda argentina Attaque 77 cantó Herminda de la victoria. Y el peruano Lucho Barrios, interpretó Lo único que tengo.

A ellos, también hay que sumarles a Joaquín Sabina, Joan Báez, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Presuntos Implicados y Boom Boom Kid que re-versionaron la clásica canción del artista chileno, Te recuerdo Amanda.