Compositora mapuche Elisa Avendaño Curaqueo gana el Premio Nacional de Música 2022

Durante esta jornada se conoció a la ganadora del Premio Nacional de Música 2022: la intérprete y compositora mapuche Elisa Avendaño Curaqueo.

El Ministerio de Cultura remarcó que se reconoció “su rol como agente cultural, por su conocimiento y aplicación de este en espacios comunitarios, por su experiencia en cuanto a educación y formación, y su indiscutible rol en la revitalización de la cultura mapuche“.

La ministra Julieta Brodsky expresó a través de Twitter que “siento una profunda emoción por entregar por primera vez el #PremioNacionalMúsica 2022 a una representante de los pueblos originarios de nuestro país: Elisa Avendaño Curaqueo, compositora (ülkantufe) e intérprete, figura clave para la revitalización de la cultura de su pueblo”.

“Por medio de este premio avanzamos como país en saldar una deuda histórica con nuestras raíces, sus tradiciones, música y lenguaje. Espero que este reconocimiento pueda inspirar a niños, niñas y jóvenes del pueblo mapuche”, agregó la secretaria de Estado.

Cabe señalar que a este Premio Nacional de Música 2022 también postulaban el pianista Valentín Trujillo y la cantante Cecilia, La Incomparable.

El perfil de Elisa Avendaño Curaqueo

La compositora nació en la comunidad Manuel Chavarría de la comuna de Lautaro. Su trayectoria está marcada por la práctica y enseñanza del mapudungún, la medicina mapuche y la interpretación de la música tradicional de su pueblo.

Ha recorrido distintos países de América y Europa desde fines de los años 80, con el fin de difundir su recopilación de la cultura mapuche en sus diversos ámbitos. También es Püñeñelchefe (partera), Gütamchefe (“componedora de huesos”), y ayudante de machi, según consigna el sitio web del Sigpa.

En entrevista con el sitio Interferencia, Avendaño contó parte de su historia: “Yo creo que mi música ha sido valorada por eso, porque he tenido constancia en esos temas, en escenarios distintos, comunidades“.

“También porque he soportado mucho en el camino, una porque soy mujer y la otra es porque soy indígena y es difícil llegar a escenarios donde hay puros hombres y además hacer música mapuche, les genera contradicción. Por eso hay que tener, como se dice, piel de chancho, en eso yo creo que he sido fuerte, y eso me dice la gente. Y también me celebran por lo que llevo, lo que enseño y lo que digo”, agrega en la conversación.