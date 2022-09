Raquel Argandoña revela que se distanció de José Antonio Neme: “Él cambió como Chile cambió”

En una nueva transmisión de Zona de Estrellas, Raquel Argandoña habló de su relación con José Antonio Neme. En la oportunidad, la expanelista de Bienvenidos, mencionó que ya no tiene la misma cercanía que antes tenía con el conductor de Mucho Gusto, y que eso se debe a que él cambió. Dichos ante los que Neme se mostró sorprendido, debido a que aseguró llevarse bien con ella.

En el programa de TV+, la presentadora televisiva se refirió a Neme luego de que empezaran a especular sobre cuáles famosos podrían participar en un reality show junto a ella. Y fue en ese instante, después de que se mencionó al rostro de Mega, cuando la Quintrala afirmó que ha estado distante del periodista en el último tiempo.

“Yo con Neme… Tú sabes que cuando Neme estaba en TVN, yo fui la que lo impulsó a cambiarse al Mega. Entonces éramos amigos, no te digo de viajar juntos, pero éramos bastante amigos. Le presenté a mi grupo de amigos y todo (…) después el Neme cambió como Chile cambió“, declaró la Raca.

La respuesta de Neme

Más adelante, ADN se contactó con José Antonio Neme a raíz de los dichos de Raquel Argandoña. Ocasión en la que el conductor del matinal de Mega aseguró llevarse bien con la panelista de Zona de Estrellas y que no entiende a qué se refiere con sus comentarios.

“O sea, es que no sé qué decirte. La conozco, me cae súper. Efectivamente, cuando estábamos en TVN la veía más. Y eso es todo. Pero me la encontré hace poco y conversamos lo más bien“, dijo Neme.

Y finalmente, el periodista de Mega, comentó las declaraciones de Raquel Argandoña sobre él. “Es que no sé a qué se refiere la verdad. A mí me cae bien y buena onda, pero tampoco nos conocemos tanto“, cerró.