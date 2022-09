Cristián de la Fuente y las molestas comparaciones con Pedro Pascal: “¿Para qué?”

Cristián de la Fuente fue uno de los invitados de Podemos Hablar la noche del viernes. Y ahí se desahogó respecto a varios temas.

Por ejemplo, el actor habló sobre su fuerte apoyo a la campaña del Rechazo y todo lo que eso significó para su carrera.

Incluso, se refirió al tema de los privilegios, un tópico por el que fue muy criticado y que le valió varios cuestionamientos.

“Cuando la gente me dice ‘tú desde tu lugar de privilegio’, ¿qué privilegio tengo? Yo no heredé nada, no gané nada, no me regalaron nada, tuve que salir de mi país para buscar trabajo porque acá no lo tenía. Entonces, ¿de qué privilegio estamos hablando?”, comentó en el espacio.

Cristián de la Fuente y Pedro Pascal

Pero esto no fue lo único que dijo la estrella respecto a su participación activa en política. Además, habló sobre las comparaciones con Pedro Pascal, actor que apoyó al Apruebo.

Una situación que hizo que varios los pusieran a “competir”, sacando en cara las carreras de cada uno y sus logros.

Un hecho que molestó al esposo de Ángelica Castro. “¿Para qué arman bandos? Seamos todos un grupo de amigos, de hermanos. Querámonos todos, todas y todes”, lanzó.

Luego agregó que, tras el triunfo de su opción en el plebiscito, “nadie quiere ser senador ni jefe de bancada, queremos un Chile mejor y lo tenemos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chilevisión (@chilevision)

De esta forma, Cristián de la Fuente respondió a quienes constantemente le echan encima a Pedro Pascal. ¿Qué tal su respuesta?