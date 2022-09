“Todo lo que tuve que hacer me lo tuve que ganar..”: Cristian de la Fuente defiende sus dichos sobre privilegios y enfatiza en su historia de superación

La noche de este vierrnes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, espacio en el que Cristian de la Fuente defendió sus controversiales dichos de hace unos meses en el programa Sin Filtros.

“¿Por qué alguien que se saca la cresta trabajando, y que logra tener algo, va a tener privilegios? La gente me dice: ‘Tú, en tu lugar de privilegio’… yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa, en donde tuve que sacarme la cresta y tuve que terminar manteniendo a mi mamá y todo lo que tengo hoy día es porque me he sacado la cresta trabajando”, explicó en el momento De la Fuente.

“Yo no heredé nada”

En el momento, el actur fue consultado por sus dichos, ante lo que explicó que “lo acabo de decir hoy día, lo puedo decir más bonito… Yo nací en una familia extramatrimonial, por lo tanto yo no era la familia principal, era la segunda familia”.

“Todo lo que tuve que hacer me lo tuve que ganar. Cuando mi papá muere, mi mamá pierde su trabajo, yo tengo que trabajar y seguir trabajando lo suficiente. La gente me dice ‘por qué no estudiaste actuación’, porque yo tenía que trabajar para mantener a mi mamá. Después mi mamá se enferma, muere y yo sigo adelante”, indicó.

En tanto, el modelo aseveró que “esa es mi historia, y cuando la gente me dice ‘tú desde tu lugar de privilegio’, ¿qué privilegio tengo? Yo no heredé nada, no gané nada, no me regalaron nada, tuve que salir de mi país para buscar trabajo porque acá no lo tenía. Entonces, ¿de qué privilegio estamos hablando?”.

Es por esta razón, que Cristian de la Fuente realizó énfasis en su discurso durante el programa de Gonzalo Feito, y agregó que algunos medios, distorsionaron sus palabras. “Yo dije: ‘hay personas que quieren que les regalen las cosas’. Y hay”, explicó.

“Hay ciertos medios mala onda, porque los hay, hay un grupo de medios que lo único que trataron de hacer es desprestigiarme, tirarme mala onda y atacarme diariamente donde cambiaron lo que yo dije y dijeron: ‘los pobres son pobres porque son flojos’. Tú puedes revisar el video y jamás dije eso. Dije que ‘hay personas que quieren que les regalen las cosas’”, agregó.

En el espacio, en el cuak también se encontraban Rocío Marengo, Agustín “Pastelito” Maluenda, Rodrigo Bastidas y Renata Bravo, el actor aseguró que hay algunas personas que se meten a la política para vivir del Estado, explicando que existen otras personas, como él y los presentes, “que nos sacamos la cresta para tener lo que tenemos”.

“¿Por qué, si todos nosotros trabajamos, por qué tiene que haber un grupo que tenga ciertos privilegios o que le regalen las cosas?”, enfatizó Cristian de la Fuente.