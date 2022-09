“La Moneda está cargada”: Yolanda Sultana muestra prueba y advierte a Gabriel Boric tras triunfo del Rechazo

Yolanda Sultana es lejos una de las que más ha hecho predicciones políticas desde que Gabriel Boric asumió su rol de Presidente.

Es que la tarotista realiza lives en su Facebook donde siempre está lanzando sus cartas y viendo qué pasa con la contingencia.

Así lo hizo, por ejemplo, aventurándose con resultados del plebiscito, al igual que otros brujos que emitieron extraños vaticinios.

Y ahora lo ha hecho con el post votación, donde los panoramas que ha augurado nunca son muy buenos para el gobierno.

Yolanda Sultana y sus tips a Gabriel Boric

La bruja indicó de entrada en su última transmisión que ella sabía que perdería el Apruebo. “Yo me tengo miedo, porque esto lo venía hablando; que la nueva constitución estaba mal elaborada. Y no me van a decir que yo me estoy enganchando ahora, esto lo estábamos hablando desde que comenzamos la nueva Constitución. A mí me pareció que estaban haciendo cosas que no iban con el pueblo chileno“, dijo.

Y agregó que “yo voté por el Rechazo y vi que ganaba el Rechazo”, argumentando que “cuando se hace la nueva Constitución, tiene que hacerse con todos los partidos”.

Luego, eso sí, dejó de lado el plebiscito y se fue con todo contra el mandatario, advirtiéndole lo siguiente: “La Moneda está cargada. Mira, Gabriel, hablemos las cosas a calzón quitado. Si eres el Presidente, habla tú, pero el señor de bigote te está enterrando en el cementerio, vivito”.

Incluso, evidenció una prueba, que se vio en la cadena nacional donde Boric habló post cómputos. “El vaso está lleno de burbujas”, señaló la Tía Yoli, aludiendo al líquido que otros también habían notado ese día en Twitter.

Jajajajajaj boric y su vaso de agua !! Con la media energía!!! Jajajaj pic.twitter.com/QiyQKEfyGK — Futuro Presidente de chile 🇨🇱 (@andy_presidente) September 5, 2022

Finalmente, Yolanda Sultana expresó que “yo te respeto mucho, pero tú no estás mandando en La Moneda. Mañana ponte los pantalones y verás que serás el Presidente porque tienes ideas frescas”. ¿Qué tal?