Yolanda Sultana predice quién reemplazaría Don Francisco en la Teletón

Luego de 40 años a cargo de la conducción de la Teletón, Francisco Kreutzberger, mejor conocido como “Don Francisco“, abandona su rol.

Así lo confirmó una carta enviada a El Mercurio donde detalló los motivos de su decisión. De hecho, Don Francisco aclaró que quiere seguir participando en la Teletón, aunque no como animador.

“Como saben, creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Camino a cumplir 82 años de vida, me parece responsable y necesario“, indicó el animador.

En esa línea sumó que “no voy a liderar la campaña, pero siempre voy a estar. Y, mientras las fuerzas me lo permitan, seguiré colaborando con Teletón dónde y cuándo me necesiten”.

Tía Yoli predice al supuesto sucesor de Don Francisco

La noticia generó inmediatas reacciones entre conocidas figuras, incluyendo a la tarotista Yolanda Sultana, quien aventuró a predecir quién reemplazaría a Don Francisco en la cruzada solidaria.

En una de sus habituales transmisiones online, indicó: “El hombre que ha pasado los mares. Él es el indicado para hacer la Teletón. Francisco Saavedra yo te conozco mucho, papito“.

En ese contexto, la Tía Yoli agregó: “Te quiero por lo simple, la forma en que llegas con el público y eres un referente para que hagas la Teletón. Porque sabe del dolor de los humanos, que ha viajado desde Arica hasta Puerto Williams viendo cómo vive la pobreza y conoce las enfermedades”.

“Mi mente está clara, es el hombre indicado, es el hombre que tiene la fuerza y el poder para estar con la gente más humilde. Ni Don Francisco ha andado donde ha andado Francisco Saavedra. Es un hombre muy humilde, que no se va a quedar con ni un peso. Es un hombre que ha luchado por Chile, él es un hombre que no pide nada”, finalizó Yolanda Sultana sobre el hombre que reemplazaría a Don Francisco.