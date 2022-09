“¿Sabes quién soy yo?”: Sergio Rojas revela supuesto comentario de Diana Bolocco a Edmundo Varas

Este domingo 4 de septiembre tuvo lugar una nueva transmisión en vivo de “Qué te lo Digo“, encabezada por los periodistas de farándula Sergio Rojas y Paula Escobar.

Allí, desclasificaron una antigua anécdota de la productora y animadora de televisión Diana Bolocco, y el ex chico reality, Edmundo Varas.

Según Rojas, Diana Bolocco y Edmundo Varas habrían tenido un encontrón en el pasado. En medio de eso, ella le habría dicho una dura frase que ahora salió a la luz.

¿Qué pasó entre Diana Bolocco y Edmundo Varas?

Lo primero que contó Sergio Rojas en plena transmisión es que todo ocurrió cuando grababan “Cásate Conmigo“. “La Diana un día llegó a grabarlo, fue sacarle una cuña y él se estaba comprando ropa y le dice ‘oye, te venimos a hacer una nota para Alfombra Roja’, y Edmundo le dice ‘pucha, sabes que estoy súper ocupado, estoy con el diseñador, está todo programado, no te la puedo dar en este momento’”.

Diana Bolocco se habría enojado por la respuesta de Edmundo Varas. Esa misma furia es la que le habría llevado a decirle un feo comentario a el ex “Amor Ciego”.

“La Diana creo que le dijo ‘tú me vas a decir que no a mí… sabes quién soy yo’. Y Edmundo así como ‘sí, te estoy diciendo que no’”, indicó Rojas, sumando que ella replicó con: “‘No se te olvide que por nuestro canal tú estás ocupando un traje como ese’”.

“Justo unos días antes, Edmundo se había arrancado con la Vale Roth y habían pernoctado”, finalizó el comunicador.