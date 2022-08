“Un cronista de la vida”: Don Francisco se quiebra al recordar a Zalo Reyes y su trayectoria en TV

“Siempre en todas partes hay un club de leones, una dama de rojo, verde, azul, marengo, jaspeado…”. Esta es una de las tantas anécdotas que Zalo Reyes contaba desde su panel en Noche de Gigantes. En esa tribuna estelar compartía con Don Francisco y solía contar historias sobre las giras que realizaba y las diferencias entre la clase alta y la gente de su barrio, su querido Conchalí.

Estas son las historias que Mario Kreutzberger recordó la mañana de este lunes en el matinal Tu Día. El animador manifestó en el programa de Canal 13 su pesar por la muerte del cantante y relató aquellos días ochenteros en los que compartió set y mesa junto al “Gorrión”.

El mítico animador de Sábado Gigante habló del día en que conoció al intérprete de “Una lágrima en la garganta”, en aquella televisión en blanco y negro. “Él era una persona adorable, querible, era un hombre sencillo, era hiperkinético además. A lo mejor le faltó una preparación para el éxito“, comentó Don Francisco sobre Zalo Reyes.

En ese momento, Kreutzberger se quebró al recordar esos momentos. “Pero lo que él tenía personalmente… incluso te voy a decir que me llegué a emocionar acordarme de todos estos tiempos que pasamos juntos, cuántas veces conversé con él en los pasillos“, dijo.

El problema de la fama

Ya recuperado de su emoción, Don Francisco continuó hablando sobre Zalo Reyes. “Él además era un cronista, porque eso era, un cronista de la vida, una mezcla de un gran cantante con una capacidad… porque si ustedes se dan cuenta de todo lo que él muestra, el fraseo, cómo cada vez canta la misma canción de una forma diferente”, sostuvo.

Y agregó: “Era algo que lo podía haber llevado al primer lugar de toda América, porque la voz que tenía, esa voz un poco desgarrada para las canciones bien románticas, era capaz de hacer una crónica de su vida, él inventaba cosas (…) le contaba a la gente cómo pasaba y mostraba cómo se bailaba en el barrio alto y en su barrio la misma canción”.

Consultado sobre por qué Zalo Reyes no tuvo su programa, Don Francisco respondió que “por lo mismo que no fue esa gran figura que le correspondía por su talento en toda América, haber sido la gran figura de América. En primer lugar, porque era muy chileno, se sentía muy bien en Chile y cuanto tuvo éxito en México dijo no, voy a volver, porque quiero estar en mi casa, quiero estar en mi barrio. Entonces contra eso era imposible”.

“Él de pronto también llegaba un día y llegaba medio molesto con algo y había que calmarlo. Le decía oye Zalo esto no podemos decir esto en la televisión, tenemos que cuidarlo. Él podía tener perfectamente un programa solo, pero yo creo que él necesitaba a veces una ayuda y una guía en momentos en que se podía descarrilar”, añadió Mario Kreutzberger.

Revisa aquí las palabras de Don Francisco: