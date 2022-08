Marcianeke tras amenaza de quemar el circo de Tony Caluga: “Fue una broma, quizás tiré mal la talla”

Hace unos días el cantante fue demandado por el circo de Tony Caluga por dejarlos plantados con dos shows que habían acordado en el lugar, situación que hizo que el representante del espectáculo, Abraham Lillo, decidiera pedirle una compensación de 175 millones de pesos.

A partir de la demanda, Marcianeke expuso su descontento, declarando que “vamos a volver a Chile a quemarle el circo al Tony Caluga“, frase que preocupó al circo, quienes más tarde pidieron protección policial.

Sin embargo, hace un par de horas, el reggaetonero expuso a través de un live de Instagram, que sus dichos pertenecían a una broma. “Claramente lo vuelvo a repetir, fue una broma. Sí quizás tiré mal la talla, no debería ni haberla tirado, pero claramente fue una broma, todos cometemos errores y flaiteo, yo no voy a quemar el circo, no he querido ni hablarle personalmente porque no sé qué pasa en su cabeza” expuso.

“Cómo voy a pagar 147 millones por un evento que me pagó 2 millones, más encimano fue toda la plata del circo, fue la mitad. Así que eso mi gente, pa que todos sepan que fue una broma, de que yo no voy a quemar ni una cag* de circo, y nada, estamos viendo de la forma más legal solucionar el problema con abogado, nada más” sentenció el joven.