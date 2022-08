Renata Bravo intentó acercarse a Claudia Conserva tras diagnóstico de cáncer: tuvo mala recepción

Renata Bravo y Claudia Conserva eran amigas y compañeras en Milf. Un vínculo que se acabó abruptamente y que dejó a las figuras enemistadas para siempre.

Es que la actriz se integró al panel del espacio de TV+, liderado por la rubia. Y ahí no lo pasó bien, a tal punto que decidió abandonar el barco.

Así lo contó ella misma en el estelar Pero con Respeto, donde conversó al respecto. “Yo hice lo que mi corazón me dijo, que renunciara a un trabajo que ya no me tenía contenta. No hice más que eso, pero después surgió todo el enjambre, el cominillo de lo que se dijo y lo que no”.

Una serie de rumores que se alimentaron aún más luego de la salida, una semana después de Yaz Vázquez, la otra panelista e íntima de Conserva, y los dichos de la misma conductora, quien señaló en Instagram que había que “sacar a quienes hacían daño”.

Renata Bravo y el fin del vínculo con Claudia Conserva

Sobre esto, Bravo ahondó con Julio César. Y manifestó que “quedamos enojadas, pero eso no quiere decir que yo no le tenga aprecio ni cariño”.

De hecho, apenas se enteró del cáncer de la ex Miss 17, la también comediante intentó comunicarse con ella. “Le dije que sentía mucho lo que estaba pasando, si necesitaba algo que contara conmigo, pero no tuve respuesta”, expresó.

No obstante, pese a este desaire, igual le envió sus mejores energías. “Le deseo lo mejor. Fue una noticia horrible, fuertísima, pero yo espero que se recupere (…) Yo soy una persona que cree mucho en la mente, siempre pienso que va a pasar lo mejor, y yo creo que la Claudia se va a recuperar. Ella tiene una fuerza espiritual importante”, dijo.

De esta forma, Renata Bravo evidenció que la buena onda con Claudia Conserva jamás se recuperó y que, pese a su gesto, la conductora no habría perdonado todo lo que ocurrió entre ellas.