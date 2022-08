“No veo valentía”: Natalia Valdebenito critica a Álvaro Rudolphy, Pablo Díaz y otros firmantes de carta por el Rechazo

Durante este fin de semana se dio a conocer una carta en la que 104 personalidades de la política, la academia y las artes expresaron su respaldo a la opción Rechazo del Plebiscito. Entre los firmantes figuraban los actores Diego Ruiz, Álvaro Rudolphy y Pablo Díaz.

A través de su cuenta de Twitter, en la que suele referirse a temas de la contingencia, la actriz Natalia Valdebenito criticó con dureza la misiva. Fiel a su estilo y sin dar nombres, la también comediante habló sobre este emplazamiento.

“¿Rechazar es nadar contra la corriente? Creo todo lo contrario. Es seguir la marea de la desigualdad con indiferencia. Es lo mismo de siempre. Es estar muy cómodo. Y no querer perder privilegios que otros no tienen. No veo valentía en asumirlo, mucho menos firmando una carta“, sostuvo Valdebenito.

Y para rematar, la actriz replicó un tuit en el que se compara a Álvaro Rudolphy con Alfredo Castro: el retuit favorecía al actor de Tengo Miedo Torero.

¿Rechazar es nadar contra la corriente? Creo todo lo contrario. Es seguir la marea de la desigualdad con indiferencia. Es lo mismo de siempre. Es estar muy cómodo. Y no querer perder privilegios que otros no tienen.

No veo valentía en asumirlo, mucho menos firmando una carta. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 14, 2022

La reacción de Belenaza

Otra figura que se sumó a las críticas fue la comediante Belén “Belenaza” Mora. “Tranquilos. Una carta con todos los actores que van por el Apruebo sería otro diario completo, por lado y lado, letra 5″, ironizó la actriz.

Ello, en alusión a las y los colegas que han aparecido en la campaña por la opción Apruebo, como Paola Volpato, Gaby Hernández, Roberto Poblete y el elenco de la recordada sitcom nacional Los Venegas. Tanto la propia Belenaza como Natalia Valdebenito también adhieren a la propuesta de nueva Constitución.