La franja del Rechazo que hace alusión a la campaña del No ha sido blanco de varias criticas. Uno que también realizó cuestionamientos contra esta propaganda, protagonizada por Javiera Parada y Felipe Harboe, fue Felipe Bianchi. El periodista arremetió contra las personas detrás de la franja, sin saber que esto ocasionaría una discusión con Rafael Gumucio.

“Como soy de la misma generación y compartí universidad y ciudad con ellos, lo puedo decir con certeza: la gran mayoría de los que dicen que antes fueron del No y hoy están por Rechazo, nunca, jamás, salieron a las calles ni movieron un dedo contra Pinochet. Mentirosos compulsivos“, afirmó el ex panelista de CQC.

Fue entonces cuando apareció Rafael Gumucio y le preguntó en qué partido militaba en ese entonces. “Ya te dije. Pregúntale a la gente que fue a la universidad”, contestó Bianchi.

“Eras un perfecto adalid del neoliberalismo”

El escritor no se conformó con la respuesta del periodista. “Les pregunté. Se acuerdan que organizabas pichangas y que eras buena onda, como sigues siendo fuera de esta red“, disparó. Y además agregó: “Te conocí militando en la dirección del Mercurio. No creo que te hubiesen dejado llegar tan alto en ese entonces con un pasado de revolucionario innegable“.

Y la replica de Felipe Bianchi no tardó en llegar. “Llegaste tarde a Chile, supongo. De ahí tu ignorancia. Te insisto: tu apareciste en los 90. Yo entré a la universidad el 83. Hay mucha historia antes de que tú conocieras gente en Chile. No creas que la conoces. Y cuando no la conozcas, pregunta“, aseguró.

Sin embargo, Gumucio, nuevamente, no siguió con su cuestionamiento al experiodista de Mega. “Llegué el 84 y sé que mucho de los que acusas de no haber estado en nada sí lo estaban. Cuando te conocí eras un perfecto adalid del neoliberalismo. Puedes haber cambiado, como todos (yo más que nadie) pero andar pontificando es como mucho”, fue el reparo del escritor.

Así fue la discusión entre Felipe Bianchi y Rafael Gumucio

Los pantallazos fueron realizados por Pedro Cayuqueo y subidos a su cuenta en Twitter.