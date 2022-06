El plebiscito de salida cada vez provoca más encendidos debates. Además de haber programas o episodios dedicados a la discusión sobre la nueva Constitución, en las redes sociales los intercambios entre quienes están por el Apruebo y el Rechazo ocurren cada día. Y Felipe Bianchi y Marcela Vacarezza también tuvieron su polémico cruce a raíz del debate constitucional.

Tanto el periodista deportivo como la exanimadora de Buenos días a todos son conocidos por decir las cosas sin filtro y, en ocasiones, de manera confrontacional. Por lo que cuando sucedió el encuentro entre los dos a raíz de la discusión en torno a la nueva Constitución, muchos ya estaban expectantes al duro duelo que se vendría.

Fue la ex Miss Chile la que inició el tema, cuando se refirió a quienes llamaron a votar Apruebo en el primer plebiscito y que hoy ante ante el de salida votan arrepentidos por el Rechazo.

“Me llaman la atención aquellos que votaron, y llamaron a votar Apruebo, porque pensaron que de ahí podía salir una buena constitución y hoy dicen estar arrepentidos. Con solo tener claro que la elección de los constituyentes era en periodo octubrista debieran haberlo sabido”, escribió Marcela en Twitter.

Dichos que no le cayeron bien al expanelista de CQC, quien salió a responderle. Con su característico estilo, el profesional de las comunicaciones cuestionó lo tuiteado por la psicóloga.

“La verdad, mi querida Marcela, es que al menos yo, que me muevo mucho y por muchos lugares distintos, y que entrevisto mucha gente cada día por razones de trabajo, no conozco a nadie, ni uno solo, que haya votado Apruebo y ahora vote Rechazo. Ningun@. En eso tienes toda la razón”, arremetió el periodista deportivo.

“El 4 de septiembre dirá lo suyo”

Tras la ácida respuesta de Felipe Bianchi, la exanimadora de Buenos días a todos no quiso dejar ahí el asunto. Lejos de buscar conciliar las posturas, reafirmó la suya y reaccionó con dureza ante las palabras del comunicador.

“Estimado. El 4 de septiembre dirá lo suyo. Obviamente el padrón electoral será diferente porque es voto obligatorio, pero no me cabe duda que los porcentajes variarán y no solo por esta razón. El voto es secreto y por eso ‘no consta’ la decepción de varios, pero no seamos ilusos”, respondió la psicóloga y dio por cerrado el debate.

Bianchi discutió con los seguidores de Marcela Vacarezza

El periodista deportivo no solo cuestionó lo que escribió la presentadora televisiva, sino que también tuvo un fuerte intercambio de palabras con sus seguidores. Estos le hablaron de personas que ellos conocían que votaron Apruebo y que ahora están por el Rechazo, a los que el comunicador les acusó de mentir.