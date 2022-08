“Fue imposible”: Begoña Basauri explica por qué no está en “El Discípulo del Chef”

Es una de las que el público ha extrañado. Begoña Basauri no está en El Discípulo del Chef, pese a tener todos los requisitos para entrar al programa.

Es que la actriz no sólo es famosa y la gusta la cocina, sino que además fue ganadora de la última temporada de Masterchef.

Y, como en el espacio de CHV hay varios triunfadores de proyectos de este tipo, varios esperaban verla en pantalla.

Sin embargo, la colorina dijo que no. Y en un evento de la marca Electrolux explicó a ADN las razones de esta decisión.

Begoña Basauri y su faceta cocinera

Eso sí, antes de ahondar en su determinación, Begoña comentó que sin El Discípulo igual sigue muy ligada a la gastronomía, donde incluso hace algunas cápsulas con Somela y se dedica a mostrar recetas.

“Hoy en día yo siento una seguridad que antes no tenía en la cocina, a mí me interesa subir recetas que no fallan. Y es heavy, porque recibo comentarios de que resultan. Me pasó con una de mayonesa o una de un queque”, contó.

Y agregó que “no me interesa subir recetas como la trufa rallada, porque uno, no es la realidad de los hogares de la gente que me sigue y dos, porque quiero que la gente se atreva a cocinar, porque creo que cocinar es un acto de amor tan importante… quien te cocina te ama”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Begoña Basauri Díaz (@basauri)

– ¿Por qué si le gusta tanto la cocina, no se unió al Discípulo?

– Me llamaron hace varios meses y estuvimos en una larga negociación, porque yo tenía muchas ganas de estar en ese proyecto. Me parecía un desafío gigante estar sólo con finalistas de los que yo podía aprender mucho. Y en particular con los chef, más si está Yann Yvin.

– ¿Y qué pasó?

– Fue imposible por una cosa logística. Porque al igual que Masterchef es un proyecto que requiere el cien por ciento de tu tiempo, o sea no puedes hacer otra cosa. Y yo tengo hoy día un proyecto, que ya en unas semanas podré hablar de él, que también me toma tiempo y no logré compatibilizar.

La actriz agregó que “no lo logramos, pero igual estoy súper agradecida de la producción porque me dio todas las facilidades, pero a veces no hay que apretar tanto las cosas porque no se pudo no más. Pero les deseo que les vaya increíble, sobre todo a la Tutú Vidaurre, que le vaya bien. Y fue por eso, una cosa netamente logística, porque por ganas no nos quedamos”.

De esta forma, Begoña Basauri explicó su ausencia de El Discípulo del Chef, cocinas donde le hubiese gustado estar pero lamentablemente no pudo.