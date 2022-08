En los últimos días, se dieron a conocer los rumores sobre el presunto quiebre de la relación entre Raquel Argandoña y su ex, Félix Ureta. Una discusión habría ocasionado el fin del romance de la animadora con el ingeniero comercial. Un episodio del que hasta el pasado viernes 12 de agosto, no se tenía muchos detalles, pero esto cambió con lo revelado por Gonzalo Cáceres.

“Yo les dije que no se iban a casar (…) Una persona muy cercana a ella, que no voy a nombrar, me dijo: ‘lo que pasa es que él exige que Raquel ponga sus bienes a nombre de él‘ (…) En caso de que se casen los dos, imagínate la Raquel que tiene mucha más edad, y para la pata antes, digamos…“, dijo el estilista cuando le tocó hablar sobre el tema en Me Late.

Fue en ese instante en el que Andrés Caniulef hizo una pregunta para saciar la duda que posiblemente varios tenían ante la declaración de Cáceres. “Perdona, pero, ¿sería casarse con comunión de bienes?“, consultó el periodista experto en farándula. Y la respuesta que le dieron, confirmó la peor de las presunciones.

“El sería el heredero de todo lo de Raquel y él le tendría que repartir a los hijos, pero no que los hijos lo puedan sacar a él, ese es el problema. Y parece que no le resultó“, contestó Gonzalo Cáceres. Una llamativa petición que tal vez tenga relación con la mala relación que había entre Ureta y los hijos de la “Quintrala”.

Ureta se llevaba mal con Kel y Nano Calderón

En Me Late, el estilista también contó que los hijos de Raquel Argandoña se llevaban mal con su ex. “A los hijos nunca les gustó este hombre (…) La Kel sabe mucho porque es muy observadora y averigua todo“, reveló Cáceres en conversación con el panel del programa de TV+.

Finalmente, Gonzalo Cáceres también aseguró Argandoña tampoco se llevaba bien con los hijos de Félix Ureta. “Creo que ella también tuvo problemas con los hijos de él (…) Algo pasó ahí en las termas de Chillán, creo que por ahí empezó el problema“, cerró.