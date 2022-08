“No puedes decir nada político”: Pedro Ruminot se baja de evento por indignante censura

Denunció la situación en sus redes sociales. Pedro Ruminot contó que se bajó de un evento en Linares debido a una indignante censura.

Resulta que el humorista estaba listo para actuar en la ciudad. Sin embargo, recibió un llamado que lo hizo cancelar su show.

Así lo contó el mismo en su Instagram: “Gente querida de Linares. El show del jueves no va. Intentaron prohibir que hable o mencione cualquier tema político en mi show”.

Y reveló que “no acepto censuras previas. Espero ir pronto a Linares, y esta vez trabajar con personas que respeten el trabajo que uno hace”.

Pedro Ruminot y su descargo

Luego, en las redes de Alison Mandel, su mujer, explicó más sobre el hecho, gracias a una pregunta de un seguidor.

“El tipo del local, son dos socios, y uno me llamó, me mandó un audio y me dice ‘oye en el show no puedes decir nada político porque hay un directorio que decide esas cosas y ya tuve atados entonces po’ hueón”, comentó.

El comediante agregó que “me mandó un audio con garabatos y diciendo que no podía hacer humor político”.

Entonces, Pedro Ruminot expresó que “no voy por mal educados, por no respetar mi trabajo y porque yo hago el chiste que quiero”, cerrando así el tema.