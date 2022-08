“Llamen a Checho Hirane”: Pedro Ruminot arremetió por insólita censura en Linares

Pedro Ruminot denunció en sus redes sociales la injusta censura que sufrió de un bar en Linares, donde la pidieron no hacer chistes políticos.

“El tipo del local, son dos socios, y uno me llamó, me mandó un audio y me dice ‘oye en el show no puedes decir nada político porque hay un directorio que decide esas cosas y ya tuve atados entonces po’ hueón”, contó.

Y agregó que “me mandó un audio con garabatos y diciendo que no podía hacer humor político” y que se bajaba por “mal educados, por no respetar mi trabajo y porque yo hago el chiste que quiero”.

Una situación de la que también habló en el Instagram de su mujer, Alison Mandel, recibiendo gran cantidad de apoyo de sus seguidores.

Pedro Ruminot entregó nuevos detalles

Así, el humorista se descargó. Sin embargo, este martes volvió a comentar la situación en la plataforma de fotografías, donde relató nuevos detalles.

“Debido al revuelo de lo que pasó en Linares, creo que es importante aclarar lo siguiente: Llegamos a un acuerdo con un bar del lugar para presentarme este jueves. Estaban todas las entradas agotadas. Ayer uno de los socios me manda un audio pidiendo que no haga nada político en mi rutina porque ‘el directorio ya lo estuvo hue…’ (el tipo ni siquiera conocía la rutina) ante lo cual le aclaré que así no trabajo”, reveló.

El comediante expresó que “censuras previas o peticiones especiales de última hora no hago (no es sorpresa lo que pienso y lo que hago, entonces no se para que me llaman)”.

Luego, declaró que “ni en el Festival de Viña me han censurado ni en el canal donde trabajo y mucho menos en la gira que hago actualmente con los Socios, donde hago un material de actualidad y humor y no un discurso político. La gira es auspiciada por tres grandes marcas y nunca nadie ha puesto un pero y no será un bar de Linares los primeros que me digan lo que puedo o no hacer o decir”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedro Ruminot (@pedroruminot)

Pedro Ruminot concluyó la situación y dijo que “prefiero perder plata antes que alguien me indique que es lo que debo decir, sea político o no” y que “a la próxima eso sí, llamen a alguien que no mencione nada de política o de actualidad. O no sé a Checho Hirane u otro colega”.