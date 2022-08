La animadora Karen Doggenweiler se refirió a las críticas que hizo hace unos días la panelista de farándula, Raquel Argandoña, donde abordó su larga permanencia en el canal TVN.

Los dichos de Argandoña se remontan a días atrás cuando la también panelista de Zona de Estrellas habló sobre la carrera televisiva de la animadora en TVN y reflexionó sobre las razones de Doggenweiler por seguir en el “canal de todos” después de tantos años y sobre todo por las capacidades que tiene.

“A la Karen no le han dado las oportunidades que deberían haberle dado en el canal, la tiran así como para el montón y ella es la animadora más completa. Baila, canta, es culta”, afirmó la Quintrala.

Asimismo, la panelista recordó que hace años “siempre le decíamos ‘Karen, atrévete, atrévete’ y ella no, no sé qué pasa, ‘tú estás apernada a TVN’. Karen debería hacer muchas cosas importantes que lo que le da TVN. Ella nunca exige nada, lo que menos tiene es de diva”, reflexionó Argandoña.

¿Qué le respondió Karen?

Karen Doggenweiler dijo sentirse cómoda en su actual casa televisiva, TVN. En medio de una charla, la animadora se refirió a estos dichos y dijo: “Raquel sabe de los ofrecimientos y creo que en algún minuto me gustaría trabajar con ella, pero supo de uno puntual, pero a mí me gusta el canal público, me gusta trabajar en TVN”, afirmó.

“Es una querida amiga, siempre hemos tenido ganas de hacer algo juntas, y creo que va a llegar ese día”, también señaló durante la instancia.

Doggenweiler fue enfática en decir que “tengo un compromiso con el canal, los equipos de éste y con los nuevos proyectos que llegan en estos días. Me quedo en TVN porque creo profundamente en la televisión pública”.

Finalmente, la conductora de Buen Finde, reflexionó sobre las oportunidades que ha tenido en la señal televisiva: “Yo hice Mamá a los 15, y pienso que si lo hubiese hecho en otro canal hubiese sido desde el punto de vista paternalista y en TVN pudimos mostrar la realidad tal cual y acompañar a estas jóvenes”.