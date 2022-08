Camila Recabarren contestó a comentario sobre su período menstrual

Camila Recabarren regresó a su perfil de Instagram, plataforma donde tiene una altísima popularidad, con más de dos millones cien mil seguidores.

En esta vuelta, la ex Miss Chile demostró que no está dispuesta a tolerar críticas malintencionadas. De hecho, Recabarren respondió sin filtro a un comentario que recibió sobre su período menstrual.

La influencer ya había enfrentado críticas recientes sobre su estilo de vida en Estados Unidos. Allí, también reconoció el consumo de marihuana de forma recreativa.

Y aunque en sus últimas fotos luce feliz, incluso con su hija Isabella, Camila Recabarren no ha escapado de la crítica de algunos internautas, como ocurrió con el comentario sobre su período menstrual.

¿Qué le dijeron a Camila Recabarren?

La modelo acudió a sus historias de Instagram para exponer a un internauta que lanzó una dura crítica contra ella por mostrar su período menstrual.

El pantallazo compartido por la influencer muestra el comentario que recibió en la red social: “Libre expresión? Eso es ser enferma de ordinaria ctm, a quien le importa si sangras o no, si todas lo hacen… la tele les hace daño wn… Entera ordinaria”.

La ex chica reality no tardó en sumar su respuesta sobre el mismo pantallazo: “Tratos de Chile. Que pena. Amor pa Chile y el mundo entero. No es solo la exposición gente con tanto odio y rabia en su corazón me da lástima”.

Cabe acotar que Camila no se había vuelto a pronunciar sobre la crítica recibida, al menos no en sus redes sociales, a la hora de la publicación de esta nota.