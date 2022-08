“Odia los matinales”: Aseguran que Diana Bolocco estaba chata de conducir el Mucho Gusto

Hace días en los paneles faranduleros se estaba hablando de que Diana Bolocco no seguiría en el Mucho Gusto.

Esto debido a que la conductora seguía fuera del programa pese a haber terminado ya con las grabaciones de El Retador, el espacio que la había alejado de las mañanas.

Una noticia que finalmente se confirmó este lunes, cuando Mega envió un comunicado anunciando que la animadora no continúa en el matinal.

“Diana Bolocco no seguirá en la conducción de Mucho Gusto… se enfocará en el desarrollo de nuevos proyectos del área de entretención”, comunicaron de forma escueta desde Vicuña Mackenna.

Diana Bolocco y su no al Mucho Gusto

Sin embargo, horas antes de que esto se conociera, en el espacio de Instagram Qué te lo Digo, los periodistas Paula Escobar y Sergio Rojas adelantaron que no seguiría.

“Le cambiaron todo lo que se le prometió… Y Diana Bolocco y su ADN de entretención quedó en el clóset”, partió diciendo la reportera, haciendo un recordatorio de los que había vivido la conductora en Mega.

Esto porque la hermana de Cecilia Bolocco tuvo que adaptarse a un formato mucho más informativo del matinal.

“Diana odia los matinales… mi fuente me dice que Diana Bolocco no quiere informar”, aseguró Escobar, mientras Sergio acotaba muy seguro que “no va a volver… no sabemos ni siquiera si se va a ir a despedir o no”.

La periodista manifestó que “a ella no le interesa decir que en el norte están pasándose por la cordillera. Diana Bolocco siente que la vedette que lleva dentro tiene que entretener al país”.

De esta forma, los copuchentos de Qué te lo Digo entregaron desconocidos detalles de la salida de Diana Bolocco del Mucho Gusto. ¿Qué pasará con la conductora en Mega?