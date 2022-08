¡No va más! Diana Bolocco no sigue en la conducción de Mucho Gusto

Era un rumor a voces en los últimos días. Y este lunes, Mega confirmó la salida de Diana Bolocco del matinal Mucho Gusto.

La animadora da así un paso al costado en las mañanas de la estación de Vicuña Mackenna, dejando a José Antonio Neme junto a Karla Constant.

Recordemos que ésta última llegó a reemplazarla luego de que la hermana de Cecilia se enfocara en preparar El Retador, proyecto en el que estuvo a la cabeza.

Desde la señal informaron que “Diana Bolocco no seguirá en la conducción de Mucho Gusto“ y que “se enfocará en el desarrollo de nuevos proyectos del área de entretención”.

Diana Bolocco y su no a las mañanas

Así, la noticia, revelada en un comunicado enviado por la señal, confirmó los comidillos de pasillo que decían que la esposa de Cristián Sánchez no quería seguir en ese horario.

De hecho, hace un tiempo, en entrevista con ADN, la misma Diana comentó que estaba feliz con hacer un estelar como El Retador.

“Lo mío es la entretención y no es un misterio para nadie que es lo que me hace feliz… Me ha devuelto a mi esencia. Me encanta volver a encontrarme con mi origen pelusón”, confesó.

De esta forma, Diana Bolocco sale de las mañanas y deja el Mucho Gusto, buscando nuevos proyectos donde desarrollar la veta estelar que tanto le gusta.