“Vomité cuatro horas”: Gaby Hernández entregó potente revelación sobre consumo de drogas

Durante la noche del viernes se emitió un nuevo capítulo de Te Paso a Buscar, instancia en la que Pancho Saavedra conversó largo y tendido con la actriz Gaby Hernández.

En el momento, uno de los temas que tocaron en prfundidad, fue sobre el consumo de drogas, ante lo que la actriz se dispuso a revelar cuáles había probado, proponiendo una potente confesión, tanto por parte de ella, como por parte del animador.

En concreto, la conversación comenzó cuando Saavedra la hizo adivinar una palabra mientras realizaban una dinámica. El juego consistía en adivinar qué significado tenía la palabra pichicata, la cual se refiere, popularmente a consumir algún tipo de droga o medicamento.

“He probado muchas, pero no tengo el gen de la adicción, no soy adicta a nada. Cocaína, marihuana, heroína una vez, vomité cuatro horas, hongos alucinógenos en México. Éxtasis y esas cosas modernas, no”, reveló Gaby.

En el mismo contexto, la artista reveló que no tenía una personalidad adictiva, señalando que “siempre supe, estuviera volada, siempre decía ‘Gaby, cuídate’, ‘Gaby, acuérdate que tienes un riñón’, ‘ay, cuánto va a durar esto’ o sino ‘ay, que dure para siempre’”.

Ahí, Pancho le preguntó si le gustaba fumar marihuana, a lo que la actriz le explicó que ya no, porque “le echan de todo”. “Las cosas han cambiado. Yo empecé a fumar sobre todo en México (…) era pura, maravillosa, no te daba mal viaje”, explicó.

La inesperada confesión de Pancho Saavedra

Durante la conversación, no solo Gaby Hernández realizó una confesión, sino que Pancho también sorprendió con información sobre consumo personal de drogas, hablando sobre los efectos que tuvo la cocaína en su vida.

“Yo probé la cocaína un año de mi vida y no volvería hacerlo porque fue absolutamente destructiva en mi vida, fue muy destructiva en mi vida“, explicó el conductor.

El conductor del espacio, reveló que “como que yo siempre sentí que me traía solo cosas malas después al otro día al despertar”.

En el momento, la actriz también recordó que consumió dicha droga, episodio en el sentía que “era como un reloj despertador que me iba a explotar, un día me dio mucho susto y dije ‘ya, esto no es para ti’’’.