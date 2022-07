“Él también estaba enamorado de mí”: Úrsula Achterberg entregó detalles de vínculo amoroso que mantuvo con Silvio Rodríguez

La noche del sábado 30 de julio se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, instancia en la que Julio Milostich, Solange Lackingtong, Úrsula Achterberg y Juan Pedro Verdier lucharon por convertirse en el mejor anfitrión.

En este contexto, la actriz Úrsula Achterberg sorpreendió con una inesperada historia que la vincula con Silvio Rodríguez.

Tras nombrar uno de los platos de su menú como una canción del guitarrista, los asistentes no tardaron en preguntar la razón.

“La verdad es que estuve bien enamorada de Silvio”, confesó la intérprete.

“Es que ustedes no me conocieron a los 15… y él también estaba enamorado de mí” agregó a la historia dejando a los presentes atónitos.

Romance no permitido

El vínculo habría empezado a fines de la década de los ochenta, momento en el que el músico visitaba constantemente Chile, luego de que se levantó el veto impuesto por la dictadura militar.

“Lo conocí en una reunión, en un asado que había de puros artistas en la Viña Concha y Toro. Fuí porque quería conocerlo, que me firmara el cuaderno”, indicó.

“Me escribió: ‘Para Úrsula no algo, si no todo’. Me pidió mi telefóno y yo dije ‘Nunca me va a llamar’ y al otro día me llamó” explicó para luego agregar que “nos juntamos, comimos juntos, tuvimos un encuentro romántico por ahí. Cosa que a mi familia no le gustó mucho”.

¿El motivo? La actriz tenía 15 años, y se encontraba cursando segundo año medio, mientras que el músico tenía 30 años más.

“Quedé pegada. Él tenía 47″, reconoció quien le dio vida a Silvana en Fuera de Control.

“No fue un abusador”

Durante la conversación, Achterberg fue enfática en señalar que no fue una mala experiencia para ella.

“No puedo decir nada. Él no fue un abusador, todo lo contrario. Me hacía conciertos privados, que eran de una maravilla y un deleite maravilloso. Es una persona muy delicada“, reveló.

“No fue una cosa violenta para mí. Lo que pasa es que me enamoré hasta las patas” añadió la actriz.

La canción que Silvio le habría escrito a Úrsula

Además de la sorpresa por el vínculo entre ambos, la actriz sumó información que agregó un factor extra: la canción Quién Fuera se la habría escrito a ella.

“Eso del ‘corazón que se esconde’ es porque yo le mentía, le mentí con mi edad. Le decía que tenía más, me iba por las evasivas. No le quería decir la verdad, decirle que tenía 15 años y romper toda la cosa” expresó Achterberg .

“Apenas cumplí 18 me fui a La Habana. Obviamente no resultó… él tenía otra persona” explicó sobre cómo el vínculo comenzó a llegar a su fin.

“Se me destrozó el corazón y no se me quitó el amor por él. Igual nos seguimos viendo un tiempo. Al tiempo se casó y tuvo otra hija y así” agregó.