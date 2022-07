Raquel Argandoña barre con Ana Sol Romero: “Se cree la doble de Cecilia Bolocco”

Raquel Argandoña no tiene filtro. Y una vez más lo demostró en el panel del programa del cable Zona de Estrellas.

Es que la rubia comentó una entrevista que le hicieron a Douglas, a raíz de la supuesta mala onda con Lucho Jara en Miami.

Esto debido a que, cuando el animador se fue para Estados Unidos, la mamá de Kel Calderón contó que los chilenos allá le hicieron el vacío.

“Dicen que los chilenos de allá no han sido buenos con él, no muy solidarios. El Bam Bam Zamorano, Douglas, Giancarlo Petaccia. No se llevaron Bien. No entró en esa cofradía, en ese juego. Ellos no lo encontraron simpático, no les cayó tan bien”, indicó.

Argandoña contra Douglas y Ana Sol

A raíz de esto, Douglas respondió en un live. Y dijo que “todo depende de quién viene, tú sabes cómo es el tema (…) nos hemos visto acá (…) Lucho también ha ido a mi cumpleaños, a mi actividades en Chile, cuando estuvo de cumpleaños en Santiago también, el año pasado lo celebró aquí y estuvimos con él”.

Raquel, fiel a su estilo, contestó. Y lo hizo de forma incendiaria. “Por mí lo fueron a entrevistar, por mis dichos. Está bien que lo entrevisten por mí”, lanzó.

Luego, arremetió contra el intérprete y su mujer, Ana Sol Romero: “¿Tú crees que me voy a preocupar por lo que diga este hombre? Depende quién lo diga, Douglas es Douglas… Está casado con la que se cree la doble de Cecilia Bolocco, ella siempre se cree la Cecilia Bolocco. Pero de aquí a que se parezca a Cecilia Bolocco, tiene que nacer de nuevo”.

Y señaló que “Douglas está picado conmigo porque una vez cuando yo estaba en Buenos Días a Todos había un programa de baile y Douglas fue uno de los participantes, y se comentaba que Douglas coqueteaba con la bailarina. Yo lo dije y de ahí que viene la mala onda, pero tú sabes que yo siempre miro lo que no debo (…) cuando Douglas tenga estos éxitos -de Luis Jara- lo voy a respetar”.

De esta forma, Raquel Argandoña se fue con todo contra Douglas y Ana Sol Romero. ¿Qué dirá Lucho Jara de esta polémica?