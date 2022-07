“Cada año esto está peor”: Cata Pulido enfurecida tras violento asalto a su pololo en bencinera

No se contuvo. Y por eso, Catalina Pulido lanzó toda su rabia en Las Indomables debido a un asalto que sufrió su pololo.

Guillermo Ruiz, su pareja, vivió el robo de sus pertenencias a primera hora de la mañana, cuando estaba en una bomba de bencina.

Esto luego de que el joven se bajara de su auto a comprar cigarros y fuese abordado por cuatro agresivos delincuentes.

“Bueno, en la mañana asaltaron al Guille, gracias a Dios no le pasó nada. En realidad fue un lanzazo, más que un asalto, Paty”, le contó a Patricia Maldonado, su compañera en el espacio, para luego relatar cómo fueron los hechos.

Cata Pulido, indignada

Así, la actriz contó que su pareja no había podido hacer mucho para defenderse de los agresivos delincuentes.

“Se bajó a comprar cigarros en una bomba de bencina, andaba con su mochila, se la quitaron, casi se cae, salió corriendo detrás del gallo, el gallo se alcanza a subir a un auto y aparecen cuatro gallos más con pistolas y ahí el Guille dijo ‘llévatelo’”, dijo.

Y agregó que “la sacó súper barata, Paty, porque en la mochila no había nada, habían un par de zapatillas viejas que ocupa pa’ la pega, digamos, pa’l taller, porque el Guille trabaja en un taller de maderas, aserrín”.

Luego, se descargó con todo: “¡Qué rabia, Paty, cuando te pasan estas cosas! A las 8 de la mañana, no podís (sic) andar tranquilo. No podís (sic) transitar por ninguna parte, en una bomba de bencina, a las 8 de la mañana”.

Finalmente, Cata Pulido expresó “obviamente nadie hace nada, estamos como habituándonos un poco a esto, lo cual me parece peor aún, y yo siento que cada día, no cada año, esto está peor. ¡Me encantaría saber qué tenemos que hacer, Patricia Maldonado, que se pongan las pilas… ya no sé quién”.